Путин рассказал о желании США управлять Украиной на российские деньги

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение о том, что Соединенные Штаты пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.

Как заявил российский лидер в интервью проекту ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», США долгое время вводят множество санкций против России, преследуя собственные интересы, в том числе и в деле контроля над украинской стороной.

«Они (США. - Прим. ред.) Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги», - отметил глава государства.

Путин отметил, что в данном вопросе речь идет в том числе и о средствах, затрачиваемых Москвой на транзит газа в Европу по украинской территории. Под предлогом его обеспечения США, в частности, ввели санкции против «Северного потока - 2». Президент подчеркнул, что при этом Россия все равно остается заинтересованной в продолжении транзита.

«Ладно, мы согласны, потому что, в связи с ростом потребления газа в Европе в целом и в Украине в частности, мы дальше будем транзитировать. Поменьше объем, но мы будем это делать», - заявил Путин.

Ранее глава государства также прокомментировал вопрос взаимоотношений России и Соединенных Штатов. По словам Путина, в последнее время они стали лучше, но все же не выше, чем на троечку.