Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил, что в стране начался экономический кризис. По его словам, Эстония вошла в его первую фазу из-за непредсказуемо изменчивой обстановки, из-за которой практически невозможно спланировать дальнейшее развитие событий.

Хельме заявил, что фаза экономического спада стала в данный момент очевидной. Однако при этом он придерживается мнения, что пытаться для предотвращения негативных последствий сократить государственные расходы, так как это только усугубит ситуацию.

«Все-таки большая часть экономики связана с государственными инвестициями и зарплатами публичного сектора. Если мы начинаем урезать, то усилим спад. Этого нам точно делать нельзя», - цитирует министра портал гостелерадиовещания ERR.

По мнению Хельме, Запад находится в более сложной ситуации, чем при кризисе 2008 года из-за более высокой долговой нагрузки и повышенной безработицы. Отсутствие плавного падения глава минфина охарактеризовал одной емкой фразой.

«Пузырь оглушительно лопнул», - заявил он.

При этом Хельме выразил уверенность, что падение цен на нефть будет временным и максимум через полгода они вернутся к уровню 60-65 долларов за баррель.