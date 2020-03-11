СМИ: Вайнштейн угрожал убийством Дженнифер Энистон

В суде всплыли новые подробности дела Харви Вайнштейна. СМИ удалось ознакомиться с материалами судебного дела американского продюсера Харви Вайнштейна, в том числе с электронной перепиской, в которой он угрожает убить актрису Дженнифер Энистон, сообщает британская газета Mirror.

«Убить ее за это», - говорится в тексте, который Вайнштейн написал своему представителю.

Вайнштейна с 2017 года судят по обвинениям в домогательствах. По данным издания, продюсер подумал, что Дженнифер Энистон также обратилась в правоохранительные органы с жалобами. Адвокат актрисы опроверг эту информацию.

«Он ни разу не подходил к ней довольно близко, чтобы даже прикоснуться, - сообщил он в заявлении. - Энистон никогда не была наедине с ним. Мы не обладаем информацией об этом электронном письме, так как нам его не отправляли».

В 2005 году Дженнифер рассказывала о неприятной ситуации с продюсером. А именно во время ужина на премьере триллера «Цена измены» Вайнштейн грубо обратился к другу актрисы, чтобы тот освободил место рядом с ней и остальную часть вечера провел рядом.

Сегодня Верховный суд Нью-Йорка должен вынести финальный приговор. Адвокаты уже подали документы, требуя минимального срока наказания. Они думают, что 67-летний Вайнштейн не сможет прожить столько лет в заключении.

Напомним, ранее окружной прокурор Манхэттена огласил возможное наказание, которое грозит кинопродюсеру Харви Вайнштейну.