Конституционный комитет СФ поддержал закон о поправках в Конституцию

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству подержал закон о поправках в Конституцию РФ и рекомендовал сенаторам принять его на ближайшем заседании.

Изменения основного закона страны посвящены новым требованиям к президенту, членам правительства и чиновникам различного ранга и уровня. Поправки закрепляют ряд социальных гарантий и запрещают отчуждение земель Российской Федерации, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития Российской государственности.

Кроме выше перечисленного, поправки, в случае одобрения сенаторам, позволяют действующему главе государства Владимиру Путину вновь баллотироваться на высший пост в стране в 2024 году.

О необходимости внесения изменений в Конституцию РФ президент заявил 15 января в рамках послания Федеральному собранию. В частности, он отметил, что Российская конституция должна иметь приоритет над международным законодательством.