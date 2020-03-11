Олимпиаду в Токио могут перенести на два года

Олимпиада в Токио может состоятся через год или два, если примут решение о ее отмене в 2020 году, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.

«Я не думаю, что Игры могут отменить, это будет перенос. Международный олимпийский комитет будет в затрудненном состоянии, если их отменят», -сказал Такахаши в интервью газете .

По его словам, перенос мероприятия на срок до года будет тяжелым, поскольку в этом случае Игры состоятся одновременно с другими значительными спортивными событиями.

Из-за вспышки эпидемии коронавируса власти Японии вводят повышенные меры безопасности. Также ряд олимпийских квалификационных турниров отложат.

Ранее МОК заявлял, что нацелен на успешное проведение Олимпиады в Токио, которая должна состояться с 24 июля по 9 августа. Оргкомитет Игр в феврале объявил о создании специальной рабочей группы по мониторингу ситуации.

Помимо этого, Национальный олимпийский комитет Греции заявил, что церемония зажжения олимпийского огня, состоится без зрителей.