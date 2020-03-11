ЦИК представил логотип и слоган для голосования по поправкам в Конституцию

«Наша страна, наша Конституция, наше решение» - таким будет слоган голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Сегодня в Центризбиркоме представили логотип для голосования по поправкам.

В его основе - стилизованное изображение Конституции, которая представлена в виде раскрытой книги. На ее страницах изображен национальный флаг. По задумке дизайнеров, такое решение должно символизировать открытость голосования и прозрачность всей процедуры.

Динамичность логотипа олицетворяет позитивные перемены, которые предстоят стране после внесения соответствующих поправок в ее главный закон. Изображение книги также напоминает щит, смысл которого в защите россиян, их прав и свобод.