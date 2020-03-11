Путин надеется на исполнение планов празднования Победы в рамках ОДКБ

Президент России Владимир Путин надеется, что все планы, намеченные в рамках ОДКБ, будут исполняться, в том числе связанные с мероприятиями по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. С соответствующим заявлением он выступил на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

«У нас много планов, впереди праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках ОДКБ тоже намечены определенные мероприятия. Очень рассчитываю на то, что все это будет исполняться», - сказал Путин.

Президент также напомнил, что в этом году председательство в ОДКБ перешло к России. Он подчеркнул, что подобная встреча является очень важной для выстраивания работы с учетом председательства России в ОДКБ.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что танки Т-90М «Прорыв» представят 9 Мая на Параде Победы в Москве. Откроют прохождение механизированной колонны исторические образцы легендарных Т-34-85.

Всего в параде примут участие 225 единиц военной техники, из них 20 образцов будут представлены в первый раз.