Власти Таиланда прекратили выдачу виз для граждан 18 стран

Таиланд на фоне распространения коронавирусной инфекции ужесточил въезд для граждан не только России, но и еще 18 государств, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на министра внутренних дел страны Анупонга Паочинду.

Кроме россиян визы не получат граждане Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Румынии и других стран. Ранее эти страны могли оформить визу в Таиланд по паспорту или другим документам (Visa on Arrival — VoA).

С момента вспышки эпидемии коронавирусной инфекции в больницы Таиланда с таким заболеванием попали 59 пациентов, 34 из них вылечились, один умер, 24 человека до сих пор находятся в стационарах.

По текущим данным, в материковом Китае коронавирусом заразились около 81 тысячи человек, умерли 3 158, вылечились свыше 61 тысячи заболевших.