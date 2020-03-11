Путин заявил о наличии у кабмина и Центробанка ресурсов для сохранения экономической стабильности

Президент России Владимир Путин заявил, что у правительства РФ и Центрального банка достаточно ресурсов для того, чтобы сохранить стабильность в российской экономике.

По словам российского лидера, власти будут предпринимать все необходимые действия для того, чтобы актуальные события в экономической сфере не повлияли негативным образом на общую картину в стране.

Также Путин выразил уверенность в том, что «турбулентный период» пройдет, а отрасли экономики окрепнут.

«Более того, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства РФ вышли из ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей, очень серьезной конкурентной борьбе. Это, безусловно, должно отразиться на всей российской экономике, отразиться позитивным образом», - заявил президент.