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Путин заявил о наличии у кабмина и Центробанка ресурсов для сохранения экономической стабильности

Егор Левин
12:54 11.03.2020
Глава государства уверен в том, что все изменения в российской экономике сделают страну окрепшей и готовой к новым конкурентным вызовам.
Путин заявил о наличии у кабмина и Центробанка ресурсов для сохранения экономической стабильности
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин заявил, что у правительства РФ и Центрального банка достаточно ресурсов для того, чтобы сохранить стабильность в российской экономике.

По словам российского лидера, власти будут предпринимать все необходимые действия для того, чтобы актуальные события в экономической сфере не повлияли негативным образом на общую картину в стране.

Также Путин выразил уверенность в том, что «турбулентный период» пройдет, а отрасли экономики окрепнут.

«Более того, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства РФ вышли из ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей, очень серьезной конкурентной борьбе. Это, безусловно, должно отразиться на всей российской экономике, отразиться позитивным образом», - заявил президент.

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