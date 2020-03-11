Школы Киева закроют из-за коронавируса

В Киеве из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 во всем мире на карантин закроют детские сады, школы, а также внешкольные и высшие учебные заведения. Он начнется 12 марта.

Противоэпидемические мероприятия и ограничения будут действовать до конца марта. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что власти города очень следят за текущей ситуацией вокруг вспышки уханьской пневмонии во всем мире. Если COVID-19 дойдет до Киева, то будут мгновенно предприняты все необходимые меры.

По словам Виталия Кличко, будут запрещены все массовые мероприятия во избежание массового скопления людей, а также закроют учебные заведения и метрополитен.

Кроме того, семь больниц Киева уже готовы к принятию пациентов, у которых будет выявлен симптом опасного коронавируса.

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия, в которых участвуют более пяти тысяч человек.