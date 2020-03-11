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Лавров напомнил о недопустимости пересмотра итогов Победы

Ян Брацкий
12:35 11.03.2020
Глава российской дипломатии заявил об опасности попыток оправдания нацистов и их приспешников.
Лавров напомнил о недопустимости пересмотра итогов Победы
© Фото: Globallookpress MFA Russia

Необходимо противостоять попыткам политизировать историю и уделить особое внимание сохранению и защите исторической правды от пересмотра итогов Победы в Великой Отечественной войне.

С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании попечительского совета Фонда публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

«К сожалению, мы все становимся свидетелями активизации нечистоплотных попыток политизировать историю, фальсифицировать факты. Налицо стремления подвергнуть кардинальной ревизии не только общеизвестные причины, но и общепризнанные международно-правовые результаты мирового конфликта, очернить освободителей и одновременно оправдать нацистов и их приспешников», - заявил глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, цель у таких попыток одна - бросить тень на современную Россию и продвинуть искаженное видение всей послевоенной системы межгосударственных отношений.

«В этой связи считаю, что мы должны уделить особое внимание задаче по защите исторической правды, недопущению пересмотра итогов Победы, укреплению глобальной и региональной безопасности и стабильности, краеугольным камнем которой остается Устав ООН», - добавил глава внешнеполитического ведомства России.

Сергей Лавров выразил обеспокоенность ростом в ряде европейских государств опасных тенденций, среди которых глава российской дипломатии назвал нарушение прав и свобод граждан, а также ущемление законных интересов национальных меньшинств.

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