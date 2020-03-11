«Родители ничего не знали о нас»: Лановой рассказал, как вместе с братом три с половиной года находился в немецкой оккупации

Народный артист СССР и сопредседатель гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» Василий Лановой поделился историей о том, как застал начало Великой Отечественной войны. Это произошло, когда он, еще будучи ребенком, приехал в гости к бабушке и дедушке в Одесскую область.

«Родители остались в Москве, а нас (Василия и его брата. - Прим. ред.) отослали 20 июня отдыхать. В 1941 году. И когда мы приехали 22 июня, вышли на станции, сотни самолетов летели бомбить Одессу, началась война, и три с половиной года родители ничего не знали о нас», - рассказал Лановой.

На протяжении этого времени актер постоянно находился в немецкой оккупации. Как вспоминает народный артист, его дед Иван очень радовался, когда «москали накидали немцам». Многие его односельчане после начала войны уходили в партизаны. Об этом Лановой рассказал во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Ранее Лановой поблагодарил сербский народ за память о погибших в Великой Отечественной войне. Он заявил о недопустимости переписывать историю и необходимости хранить общую память о войне и способствовать мирному диалогу разных стран.