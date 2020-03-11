Опустевший Рим: как выглядят улицы итальянской столицы после вспышки коронавируса

Улицы Рима за последние несколько недель сильно опустели. Из-за глобального карантина, объявленного в Италии в связи со вспышкой нового коронавируса (COVID-19), практически сошел на нет туристический поток. А именно эта сфера является основным доходом для многих итальянцев.

Убытки несут практически все: от продавцов мелких лавок до владельцев отелей. Местные жители называют происходящее настоящей драмой.

«Сегодня, к сожалению, мы вынуждены давать цифры, которые кажутся цифрами военного времени. Могу сказать, что до конца февраля нам удалось сохранить немало туристов. Но с конца февраля - одни отмены бронирований. Отменено от 90% до 95% бронирований. Я считаю, что все 100 процентов будут отменены к следующей неделе», - рассказал «Звезде» владелец одного из отелей в Риме.

Столики в кафе, где всегда отдыхали приезжающие между осмотром достопримечательностей, пусты. В магазинах - немноголюдно, только жители города. Местные власти призывают не находиться в одном помещении более десяти человек. Многие люди вовсе боятся выходить на улицу, однако итальянский журналист Лука Рибустини специально для «Звезды» сделал исключение.

«Мы никогда не видели такого Рима. Это пустой город, напуганный грустный и взволнованный. Туристический бизнес, который так важен для нашего города, упал на 80-90%. Отельеры и рестораторы очень обеспокоены, потому что есть ощущение, что все это не закончится очень скоро. Мы привыкли к городу, полному жизни, веселому, полному людей и жажд, но сейчас это не так. На улицах никого нет, рестораны и магазины пусты. Мы надеемся, что все это скоро закончится», - рассказал Лука Рибустини.

Статистика по Италии шокирует: больше девяти тысяч заболевших, сотни погибших. Сейчас главной задачей для местных властей является не допустить дальнейшего распространения инфекции. Отменены все массовые мероприятия, закрыты школы и детсады, не работают театры, музеи.

Транспортом разрешается пользоваться только в случае необходимости, в противном случае - штраф. Совершать поездки, не боясь быть оштрафованным, можно, например, на работу, или в аптеку.

Как долго будут действовать экстренные меры, в правительстве Италии пока сказать не могут. Единственное, о чем просит руководство страны - не поддаваться панике.