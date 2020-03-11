Названы самые дефицитные профессии в России

Большинство работодателей в России назвали недостающие профессии инженера, а также преподавателя и врача. Об этом говорят опубликованные в среду итоги совместного исследования фонда Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ) и Национального агентства развития квалификаций (НАРК).

«В топ дефицитных квалификаций помимо представителей редких специальностей, например, оператор по подземному ремонту скважин, вошли также выпускники нескольких классических направлений. Так, инженер (100% по шкале дефицитности), учитель (86%) и врач (84%) оказались в топ-10 дефицитных квалификаций, программист (41%) - в топ-20», - следует из данных опроса.

В ходе мероприятий по возмещению дефицита знаний и умений работников 26% работодателей проводят практику наставничества, 23% - инструктаж работника, 21% - обучение в образовательных организациях, 18% - лекции, семинары, еще 10% проводят корпоративное обучение внутри организации. И только 2% не проводят никаких обучающих мероприятий.

По данным ВЦИОМ, основными затруднениями при заполнении вакансий по квалификации стали отсутствие претендентов (20%) и необходимого опыта (20%), а также маленький уровень заработной платы по сравнению с другими работодателями (15%).

Наступление новых технологий и технологическая революция потребует от работников постоянной учебы и повышения своей квалификации и навыков из-за растущей конкуренции на рынке.