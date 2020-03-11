Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на голосовании по Конституции

«Родители ничего не знали о нас»: Лановой рассказал, как вместе с братом три с половиной года находился в немецкой оккупации

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании в среду приняли в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. В зависимости от степени тяжести совершенного проступка законопроект предусматривает штрафы и до четырех лет лишения свободы.

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