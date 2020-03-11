Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на голосовании по Конституции
В зависимости от степени тяжести совершенного проступка законопроект предусматривает штрафы и до четырех лет лишения свободы.
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
Депутаты Государственной думы на пленарном заседании в среду приняли в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. В зависимости от степени тяжести совершенного проступка законопроект предусматривает штрафы и до четырех лет лишения свободы.