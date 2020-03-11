В Мексике столкнулись два поезда метро

Один человек погиб, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения двух поездов метро в столице Мексики. Трагедия произошла незадолго до закрытия метрополитена Мехико.

На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели, медики и сотрудники полиции, сообщает издание El Universal.

«Мне сообщили о столкновении двух составов метро на станции Такубайя. Пожарные сообщают о 41 пострадавшем и одном погибшем. Я направляюсь на место происшествия», - написала глава правительства Мехико Клаудиа Шеинбаум на своей странице в Twitter.

Пострадавшие в результате столкновения поездов госпитализированы в ближайшие клиники. Генеральная прокуратура Мехико приступила к расследованию инцидента, для чего будут привлечены эксперты в области транспортной безопасности.