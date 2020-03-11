Падение пакистанского F-16 на репетиции парада в Исламабаде попало на видео
Пилот успешно катапультировался, спасти самолет ему не удалось.
© Видео: o_gilvi, Twitter © Фото: TayyabGulfam, Twitter
В столице Пакистана упал истребитель F-16. Инцидент произошел во время репетиции военного парада в Исламабаде.
Не успев завершить маневр, пилот успешно катапультировался. Спасти самолет ему не удалось.
В ролике инцидента видно, как пара истребителей кружат в небе, исполняя фигуры высшего пилотажа. Видно, как один из них на время пропадает из виду, а затем голоса за кадром восклицают и начинают снимать уже клубы дыма, поднимающиеся из-за деревьев. Видео падения опубликовано в Twitter.
Праздник, к которому проводились тренировки, планируется провести 23 марта. Упавший F-16 находился в составе воздушных сил Пакистана в качестве основного истребителя. Самолет неоднократно проходил модернизации.