В Совфеде пообещали юридическую помощь задержанному в США россиянину

Россия предоставит необходимую защиту юридических прав своему гражданину Кириллу Фирсову, который был задержан в Нью-Йорке 7 марта. При этом, необходимо потребовать от властей США исчерпывающую информацию о причинах и обстоятельствах задержания мужчины в аэропорту. С таким заявлением выступил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Судя по источнику, ("документы в судебной базе"), американцы в очередной раз в нарушение имеющихся договоренностей не информировали наших дипломатов в США о задержании. Защита юридических прав гражданина России в таких условиях - обязанность соответствующих российских структур», - цитирует RT заявление Косачева.

Фирсова задержали в ходе спецоперации ФБР по подозрению в торговле персональными данными. Предположительно, задержанный является руководителем онлайн-платформы, на которой размещаются интернет-магазины, предлагающие доступы к взломанным учетным записям. Российские дипломаты добиваются встречи с Фирсовым.