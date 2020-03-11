Путин прокомментировал действия Саакашвили в 2008 году

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили дал обещание Владимиру Путину, что не станет решать вопрос Южной Осетии и Абхазии силовым способом, но не сдержал слова. Об этом глава Российской Федерации рассказал в интервью ТАСС.

«Мы ж с ним много раз говорили на этот счет, когда он еще был президентом», - сказал лидер российского государства в интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Глава РФ сказал, что просил Саакашвили «ни в коем случае не пытаться решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом», и грузинский президент обещал этого «никогда не делать».

«Не, не, я никогда этого не сделаю!» - и попер. Попер - получил!» - сказал Владимир Путин.