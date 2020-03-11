В Совфеде одобрили закон о сокращении срока рассмотрения заявлений о гражданстве России

В Совете Федерации одобрили закон о сокращении срока рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России в упрощенном порядке. В соответствии с документом, длительность процедуры сокращается с шести месяцев до трех.

Целью закона является совершенствование процесса приобретения российского гражданства и института гражданства в целом. Вместе с тем, планируется, что документ сделает проще административные барьеры для исключительно законопослушных в миграционном смысле лиц, проживающих на территории России.

Сообщается, что срок рассмотрения можно будет продлевать в случае необходимости уточнения тех или иных фактов, которые могут послужить основанием для отклонения заявлений.

Ранее президент России Владимир Путин призвал МВД проявить участие к желающим получить гражданство РФ. Он отметил, что за последнее время упростилась процедура получения российского гражданства для жителей Донбасса и возвращающихся на родину соотечественников. По словам Путина, следует и дальше совершенствовать законодательство в этом направлении.