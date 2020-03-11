Госдума приняла закон о поправке к Конституции РФ

Госдума на пленарном заседании одобрила закон о поправке в Конституцию Российской Федерации. Законопроект был внесен на рассмотрение депутатов 20 января. За принятие закона проголосовали 383 народных избранника, 43 предпочли воздержаться, против никто не высказался.

Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, свобод и прав человека. Кроме того, вводится новая для нашей страны процедура – общероссийское голосование.

В ходе подготовки, в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступило почти 400 предложений от представителей думских фракций. Из них около половины нашли свое отражение в документе, 175 были рекомендованы к отклонению.

О необходимости внесения изменений в Конституцию РФ президент заявил 15 января в рамках послания Федеральному Собранию. В частности, он отметил, что российская Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством. Голосование пройдет 22 апреля.