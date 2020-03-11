В Москве запретили массовые мероприятия из-за риска распространения коронавируса

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия, в которых участвуют более пяти тысяч человек. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ опубликован на его личном сайте. В нем поясняется, что цель ограничительных мер - не допустить распространения пневмонии нового типа.

«К сожалению, придется отменить фестиваль "Крымская весна", включая празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверская, запланированное на 15 марта. Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено. Вводимый запрет на проведение массовых мероприятий является временным и будет действовать до 10 апреля», - говорится в распоряжении Собянина.

Россия сейчас одна из самых благополучных стран, где ситуация с распространением коронавируса находится под контролем. Все больные изолированы, а те, кто с ними контактировал - на карантине, под наблюдением врачей.

В авиакомпании «Аэрофлот» разрешили пассажирам без штрафных санкций сдать билеты в Италию, Израиль и обратно, а также изменить маршруты или даты вылета в Германию, Испанию, Францию и обратно.

В мире только за сутки коронавирусом заразились более четырех тысяч человек. Более двухсот инфицированных скончались. Это данные Всемирной Организации Здравоохранения. Первый случай коронавируса зафиксирован в Турции. В Китае, который считается эпицентром заражения, обстановка постепенно нормализуется.

Главные очаги распространения инфекции теперь в Иране и Европе. В Италии эпидемия стала настоящим бедствием, умерших уже более шестисот. Власти республики обратились за помощью к Китаю. В Пекине выразили готовность отправить на Апеннины своих врачей.