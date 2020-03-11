В СК РФ установили личность еще одного фигуранта дела о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве

В Главном следственном управлении СКР продолжается расследование уголовного дела о нападении на Российский центр науки и культуры, расположенный в Киеве, произошедшем в 2018 году. Следователи установили личность еще одного участника беспорядков.

Причастным к совершению преступления оказался 30-летний гражданин Украины Богдан Тицкий. В отношении него возбуждено дело по статье о надругательстве над гербом или флагом Российской Федерации (статья 329 Уголовного кодекса РФ).

В настоящий момент правоохранительные органы изучают вопрос о его возможном участии в иных преступлениях против интересов России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Напомним, 18 февраля 2018 года в Киеве радикально настроенные лица в ходе проведения антироссийской акции совершили нападение на Российский центр науки и культуры. После этого они пришли на площадь Независимости и демонстративно сожгли российский флаг.