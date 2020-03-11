В США ветеранам, труженикам тыла и блокадникам вручили юбилейные медали в честь 75-летия Победы
Наград удостоились ветераны, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда.
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В США вручили медали ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории страны. Фронтовики получили специальные юбилейные награды, посвященные 75-летию Великой Победы.
Торжественная церемония состоялась в Лос-Анджелесе. Наград удостоились ветераны, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда.
В соответствии с поручением чрезвычайного и полномочного посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова сотрудники консульства передали фронтовикам вместе с медалями поздравления с предстоящим праздником и пожелания здоровья.
Вместе с ветеранами дипломаты возложили цветы к единственному в США мемориалу воинам, погибшим в боях с нацизмом.