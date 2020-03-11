Минфин оценил риск роста стоимости бензина после обвала нефтяных котировок

Цены на автомобильное топливо в России не снизятся на фоне волатильности нефтяного рынка, но и существенного изменения ценников на российских заправках произойти не должно. С таким заявлением выступил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», - цитирует ТАСС заявление замминистра.

Обвал цен на нефть и рост курса доллара и евро относительно рубля произошли в ночь на минувший понедельник, когда стало известно о срыве сделки ОПЕК+, участники которой не смогли договориться о сокращении добычи нефти.

Российская сторона выступила с предложением сохранить существующие объемы и продлить соглашение, однако участники картеля это предложение не поддержали.