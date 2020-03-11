Одним планом: презентован снятый на смартфон фильм об Эрмитаже
Проект представляет собой своего рода прогулку по знаменитому музею.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Государственный Эрмитаж и компания Apple выпустили совместный, пятичасовой фильм о музее, снятый одним планом на флагманский смартфон. Проект представляет собой своего рода прогулку по знаменитому музею, во время которой можно «пройтись» по 45 залам и увидеть почти 600 произведений искусства.
Фильм снят с использованием новейших технологий. Создатели ни на секунду не останавливали процесс съемки, поэтому оно получилось без единой склейки. Классический музей и классическое искусство представлены с необычного ракурса, в духе современных веяний.
Видеоряд сопровождается музыкальными композициями известных композиторов, а также хореографическими перфомансами. По мнению авторов, кино должно погрузить зрителя в медитативную красоту.