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Одним планом: презентован снятый на смартфон фильм об Эрмитаже

Тамара Астапенкова
00:49 11.03.2020
Проект представляет собой своего рода прогулку по знаменитому музею.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Государственный Эрмитаж и компания Apple выпустили совместный, пятичасовой фильм о музее, снятый одним планом на флагманский смартфон. Проект представляет собой своего рода прогулку по знаменитому музею, во время которой можно «пройтись» по 45 залам и увидеть почти 600 произведений искусства.

Фильм снят с использованием новейших технологий. Создатели ни на секунду не останавливали процесс съемки, поэтому оно получилось без единой склейки. Классический музей и классическое искусство представлены с необычного ракурса, в духе современных веяний.

Видеоряд сопровождается музыкальными композициями известных композиторов, а также хореографическими перфомансами. По мнению авторов, кино должно погрузить зрителя в медитативную красоту.   

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