В США задержали россиянина по подозрению в продаже персональных данных
Гражданина России задержали еще 7 марта в международном аэропорту Нью-Йорка.
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В Нью-Йорке сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина России, администратора меркетплейса Кирилла Фирсова. Его подозревают в продаже персональных данных, сообщает портал ZDNet со ссылкой на документы судебной базы.
Известно, что россиянина задержали еще 7 марта. Предположительно, он является руководителем онлайн-платформы, на которой размещаются интернет-магазины, предлагающие доступы к взломанным учетным записям.
Поводом к задержанию Фирсова стала покупка агентами ФБР персональных данных. Гражданина России задержали в международном аэропорт Джона Кеннеди.