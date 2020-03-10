«Мы повторим»: Путин заявил о готовности России ответить на любую агрессию

Россия всегда сможет достойно ответить любому агрессору в случае нападения. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, комментируя популярный слоган «Можем повторить», который очень часто применяют в рассуждениях об итогах Великой Отечественной войны.

«Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек, нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», - заявил в интервью Путин.

При этом глава государства особо подчеркнул, что Россия стремится к мирному существованию и никогда не вынашивает агрессивных планов в отношении других держав.

«Конечно, мы к этому никогда не стремились и стремиться не собираемся. У российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом. Достаточно вспомнить Александра Невского: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет"», - добавил президент.

Среди других популярных лозунгов, которые особенно часто упоминаются в преддверии Дня Победы, Владимир Путин отметил «Спасибо деду за Победу». Между тем российский президент считает, что руководителям государств-участниц антигитлеровской коалиции, следовало бы приехать в Москву на празднование 75-летия Победы.