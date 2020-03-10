Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Мы повторим»: Путин заявил о готовности России ответить на любую агрессию

Ян Брацкий
09:53 10.03.2020
Глава государства отметил, что президентам стран-участниц антигитлеровской коалиции следовало бы приехать на празднование Дня Победы в Россию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin.ru

Россия всегда сможет достойно ответить любому агрессору в случае нападения. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, комментируя популярный слоган «Можем повторить», который очень часто применяют в рассуждениях об итогах Великой Отечественной войны.

«Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек, нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», - заявил в интервью Путин.

При этом глава государства особо подчеркнул, что Россия стремится к мирному существованию и никогда не вынашивает агрессивных планов в отношении других держав.

«Конечно, мы к этому никогда не стремились и стремиться не собираемся. У российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом. Достаточно вспомнить Александра Невского: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет"», - добавил президент.

Среди других популярных лозунгов, которые особенно часто упоминаются в преддверии Дня Победы, Владимир Путин отметил «Спасибо деду за Победу». Между тем российский президент считает, что руководителям государств-участниц антигитлеровской коалиции, следовало бы приехать в Москву на празднование 75-летия Победы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.03.2020, 05:49
Сотня специалистов и новое оборудование: в Алеппо восстановили крупный госпиталь
Дата10.03.2020, 05:00
«Акация» для «врага»: кадры учений с использованием САУ под Мурманском
Дата09.03.2020, 07:33
Российский биатлонист Логинов может пропустить остаток сезона
Дата08.03.2020, 10:30
Технологии прорыва: в Минобороны рассказали о военных изобретателях и новых разработках
Дата10.03.2020, 09:50
«Это наш праздник»: Путин заявил о невозможности отнять Победу над фашизмом у России
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:13 В стране и мире
На Сахалин доставили символ международной акции «Эстафета Победы»
11:06 В стране и мире
Видео
Разведчики ЗВО прошли отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки»
10:58 В стране и мире
Видео
Метеорит в небе над Петербургом попал на видео
10:47 В стране и мире
ЦБ анонсировал ряд послаблений из-за коронавируса
10:38 Армия
Видео
Экипажи Су-24М нанесли удар по объектам «противника» под Волгоградом
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Белый кролик»: назван новый способ кражи денег в интернете
Видео
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после выписки из клиники
Видео
Новосибирский «Терминатор»: мужчина, не испугавшийся огня из автомата, попал на видео
Актер из «Игры престолов» и «Звездных войн» скончался во Франции
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры приводят к проблемам с памятью
Видео
Бумага раздора: нешуточная схватка женщин за последний товар в магазине попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.