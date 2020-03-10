Центробанк начал упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке

В Центробанке Российской Федерации приняли решение начать с 10 марта упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. При этом регулятор продолжит отслеживать ситуацию на мировых рынках и будет постоянно уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, сообщает ЦБ РФ.

Комментируя сложившуюся в мировой экономике ситуацию после обвала нефтяных котировок, в Минэкономразвития России заявили, что макроэкономическая политика страны способна противостоять внешним шокам.

Мировые цены на нефть рухнули на треть накануне, после известий о выходе России из сделки ОПЕК+. Участники нефтедобывающего картеля не смогли договориться о сокращении добычи, что спровоцировало, в том числе, резкий скачок курса доллара и евро.

Национальный бюджет Российской Федерации сбалансирован при стоимости нефти 42,2 доллара за бочку. При изменении цены углеводородов в большую сторону Минфин обязан направлять излишки экспортных доходов в ФНБ для покупки валюты. Согласно механизму бюджетного правила, при обратной ситуации, ведомство может начать ее продажу на рынке, чтобы финансировать за счет этих средств расходы бюджета.