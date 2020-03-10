Как лихорадка: сингапурские врачи выявили новые признаки коронавируса

В Сингапуре выявили новые симптомы заболевания коронавирусом COVID-19. Сообщается, что одним из признаков может стать ложноположительные результаты о наличии у пациента лихорадки денге.

У заразившегося коронавирусом пациента может вместе с повышением температуры появиться сыпь. В отличие от лихорадки, у больного сохранятся и остальные симптомы, ставшие уже привычными для коронавируса - утомляемость и кашель с мокротой. При лихорадке денге присутствуют только сыпь и температура.

Сингапурские врачи заявили, что к данным выводам их подтолкнули два случая подобных ложноположительных результатов на лихорадку денге у пациентов с коронавирусом - 57-летних мужчины и женщины. При этом, сообщается, что женщина была первым человеком в Сингапуре, заболевшим коронавирусом. Об этом сообщает The Straits Times.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин лично прибыл в эпицентр распространения болезни - город Ухань. Там он лично ознакомиться со способами противодействия вирусу и пообщается с врачами, соцработниками и добровольцами.