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Туроператоры обратились в Минтранс с просьбой о компенсации стоимости билетов в Италию

Ян Брацкий
09:20 10.03.2020
По мнению представителей туристической индустрии, из-за вспышки коронавируса количество отказов от поездок может стать беспрецедентным.
Туроператоры обратились в Минтранс с просьбой о компенсации стоимости билетов в Италию
© Фото: Leonid FaerbergTransport Photo Images, Globallookpress

Российские туроператоры обратились в Минтранс с просьбой оказать содействие в возврате средств от авиакомпаний за билеты в рамках отмененных туров в Италию или разрешить перенос даты вылета по невозвратным билетам. Соответствующее письмо поступило на имя главы ведомства Евгения Дитриха.

Представители туристического бизнеса отмечают, что такие меры позволят перевозчикам избежать прямых убытков от расторжения договоров перевозки, пояснив, что исполнения взятых на себя обязательств будут лишь отложены.

«Считаем, что изменение политики возврата и тем более переноса даты вылета возможно и для тех авиабилетов, которые были реализованы на даты, начиная с 27 февраля 2020 года - даты появления сообщений об угрозе безопасности в Итальянской Республике со стороны Роспотребнадзора и Ростуризма», - говорится в письме, которое опубликовано на сайте Ассоциации Туроператоров России. 

В настоящее время авиакомпании страны удерживают до 95% стоимости невозвратных билетов, так как официального запрета на осуществление полетов в Италию не было.

Туроператоры предупредили, что из-за эпидемии коронавируса в этом году, количество аннулированных билетов и отказов от поездок может стать беспрецедентным.

«Ситуацию с коронавирусом не могла спрогнозировать ни одна из компаний, сейчас же действительные финансовые убытки несут только туроператоры, тогда как изменение политики возврата денежных средств и переноса сроков перелета со стороны авиакомпаний существенно изменила бы ситуацию», - отмечается в письме.

Ростуризм обратился к россиянам 27 февраля с просьбой воздержаться от поездок в Италию, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Крупные туроператоры уже приостановили продажу туров в эту страну до нормализации обстановки.

На данный момент во всем мире инфицированы новым типом коронавируса более 112 тысяч человек. Число погибших превысило четыре тысячи, сумели побороть смертельное заболевание более 63 тысяч человек.

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