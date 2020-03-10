Эрдоган призвал НАТО помочь Турции решить вопрос с сирийскими беженцами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона ожидает дополнительной помощи от НАТО из-за ситуации, сложившейся в Сирии. По его словам, новая волна миграции провоцирует данную необходимость.

Эрдоган заявил, что вопрос резкого возрастания количества беженцев из Идлиба необходимо решать незамедлительно. Однако турецкий лидер не получил конкретного ответа: генеральный секретарь

Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что ситуация сложная, но отметил, что Турция также должна самостоятельно способствовать ее урегулированию.

По мнению европейских лидеров, Эрдоган использует беженцев в качестве инструмента для получения дополнительных преференций и финансирования.

Ранее Совет Евросоюза на уровне глав МИД заявил, что ЕС полостью отвергает попытки миграционного давления со стороны Турции для достижения политических целей. При этом Совет признает возросшее миграционное давление и риски для турецкой стороны.