После шока: мировые цены на нефть перешли к росту после обвала котировок

После сильнейшего обвала на мировых рынках, который частично связан и со вспышкой коронавируса, началась коррекция. Рост зафиксирован на азиатских биржах. Цена на нефть марки Brent по сравнению с самыми низкими значениями за сутки поднялась почти на 8%. Стоимость барреля уже превысила 36 долларов, тогда как накануне она опускалась до 31 доллара.

Аналитики ожидают, что рост нефтяных котировок позволит смягчить ослабление рубля и не советуют в панике скупать валюту.

«Крайне малая вероятность того, что мы перейдем отметку в 80-90 рублей за один доллар. Скорее всего, в ближайшие две недели курс опустится ниже 70 рублей за доллар. Для тех, кто планировал избавиться от доллара сейчас может быть благоприятный момент для этого. Такого курса можно больше не увидеть», - считает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

Московская биржа, где совершается большинство сделок с российской валютой, откроется меньше чем через два часа. Накануне торги не проводились из-за выходных, а на рынке Forex доллар превышал 75 рублей. Сегодня утром курс американской валюты слабеет.