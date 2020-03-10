В Министерстве обороны РФ назвали количество записей в базе проекта «Дорога памяти»

В Министерстве обороны России назвали количество записей, внесенных на данный момент в базу уникального мультимедийного проекта «Дорога памяти».

В соответствии с информацией, опубликованной на главной странице сайта ведомства, сейчас «Дорога памяти» насчитывает уже более 27 миллионов записей и фотографий об участниках Великой Отечественной войны.

Напомним, чтобы принять участие в проекте, необходимо лишь загрузить информационные материалы на сайт «Дорога памяти».

Проект, реализуемый Министерством обороны России, представляет собой единую базу данных, объединяющую десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан, сотрудников учреждений культуры и всех тех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.

Свое продолжение проект найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев войны на территории подмосковного парка культуры и отдыха Вооруженных Сил России «Патриот», где строится Главный храм ВС РФ.

К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти - мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков.