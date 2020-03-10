«Сохранила память о нем»: Арина Шарапова рассказала о боевом пути своего деда

Ведущая телеканала «Звезда» и программы «10 фотографий» Арина Шарапова присоединилась к проекту министерства обороны Российской Федерации «Дорога памяти». Она поделилась историей своего деда – участника Великой Отечественной войны.

«Шарапов Аркадий Васильевич, мой дедушка. Родился 21 сентября 1920 года. В 1938 году поступил на учебу в Качинское летное училище. В 1940 году его призвали в армию и направили на Дальний Восток, где он и прослужил все военные годы. В 1945 году его эскадрилья приняла участие в короткой, но очень жестокой войне с Японией. Дедушка закончил войну подполковником», - рассказала Арина Шарапова.

«Дорога памяти» - проект министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной мультигалерее, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет, а дальше в соответствующей графе можно рассказать о боевом пути родственника, о его жизни до и после войны, а также загрузить фотографии и сканы фронтовых писем.