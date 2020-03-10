Опубликован рейтинг самых экономически здоровых российских регионов

Москва возглавила список самых экономически здоровых российских регионов. Помимо столицы в него вошли Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Тюменская, Магаданская, Сахалинская области, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа.

Таковы данные рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс». Экономическая ситуация в указанных регионах улучшилась благодаря замедлению темпов инфляции, снижению кредитных ставок и активностью строительного сектора, отмечают эксперты.

В исследовании отмечается, что наилучшую динамику демонстрирует Сахалинская область. Регион прибавил 59% в индексе динамики экономического здоровья. Область богата промышленным сырьем и вызывает интерес у потенциальных инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие реального сектора экономики.

«Это связано с увеличением объемов поступлений по налогу на прибыль организаций, ростом добычи нефти по проекту "Сахалин-1" и налоговой базы в долларовом эквиваленте», - цитируют «Известия» старшего директора по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Гульназ Галиева.

В перечень самых экономически нездоровых регионов вошли Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Забайкальских край, Бурятия, Чеченская республика, Алтайский край, Кабардино-Балкария, Калмыкия и Курганская область. Эксперты отмечают, что для экономики указанных регионов характерна сильная зависимость от бюджетных вливаний.