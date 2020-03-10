Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл с инспекцией в город Ухань. Там он планирует лично ознакомиться со способами противодействия распространению коронавируса.

В ходе посещения Си Цзиньпинем Уханя пройдут его встречи с врачами, а также командирами и рядовыми Народно-освободительной армии КНР, соцработниками, полицией и добровольцами, помогающими в принятии мер по борьбе с заболеванием. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее в Китае назвали примерные сроки дальнейшего распространения коронавируса. Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что процесс распространения не прекратиться как минимум до июня 2020 года.