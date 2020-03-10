Россиянам пообещали заморозки в начале весны

В Гидрометцентре рассказали о грядущих изменениях температуры в регионах центральной России. Как заявила завлабораторией ведомства Людмила Паршина, стоит ожидать резкого ее понижения.

По прогнозам синоптиков, температурные значения начнут снижаться, начиная со среды. Днем в этот день ожидаются 6-11 градусов выше нуля, в четверг и пятницу воздух прогреется до 4-9 градусов со знаком «плюс». Уже в субботу ночью возможны первые за неделю заморозки, а днем следующего дня температура составит от двух до семи градусов.

«Преждевременно надеяться, что холодов уже не будет. Весна пришла еще не окончательно», - рассказала Паршина в беседе с «Российской газетой».

Ранее в Москве зафиксировали новый температурный рекорд, побивший данные 140-летней давности. 7 марта в столице максимальное значение температуры оказалось равно 9 градусам, что более характерно для апреля, чем для начала марта.