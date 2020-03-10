Возросла стоимость нефти марки Brent

Цена нефти марки Brent выросла до 35,85 долларов за баррель. По сравнению с предыдущим значением, зафиксированным по состоянию на 03.12 часов, рост составил 7,22%.

В свою очередь, цена фьючерса нефти марки WTI достигла 32,38 доллара за баррель, что составляет рост в 4,02%.

Напомним, в понедельник, 9 марта, цена майского фьючерса на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже в пике снижалась до $31,02 за баррель. Стоимость же апрельского фьючерса нефти WTI торговалась на уровне $27,59 за баррель.

Ранее цены на нефть упали более чем на 30% после выхода России из сделки ОПЕК+. В Центробанке РФ из-за ситуации с падением цен на нефть приостановили покупку валюты на внутреннем рынке. Решение о продлении отказа либо возобновлении покупок будет принято экспертами в течение марта, исходя из дальнейшего развития событий.