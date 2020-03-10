Три человека скончались от коронавируса в Вашингтоне

В штате Вашингтон зафиксированы еще три смерти от нового типа коронавируса, сообщил региональный комитет по здравоохранению. В результате, общее число скончавшихся от болезни в штате Вашингтон составило 22 пациента. Большинство из погибших, - 19 человек, - проживали в доме престарелых Life Care Center в городе Керкланд. Сегодня представитель учреждения сообщил еще о 31 подтвержденном случае инфицирования коронавирусом.

По последним данным, общее число инфицированных в США превысило 600 человек. Количество умерших от коронавируса по всей стране составило 25 пациентов. На всем западном побережье США введен режим чрезвычайной ситуации, сроком на 60 дней.

На данный момент во всем мире инфицированы новым типом коронавируса более 112 тысяч человек. Число погибших превысило 4 тысячи, сумели побороть смертельное заболевание более 63 тысяч человек.