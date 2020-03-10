Корабль Grand Princess с инфицированными туристами на борту прибыл в Калифорнию

Круизный лайнер Grand Princess, на котором с подозрением на коронавирус находятся четверо россиян, прибыл в порт Окленд в Калифорнии. Всех пассажиров поместят на карантин на одну из американских военных баз. Команду хотят оставить на борту. Где будут находится россияне, все они члены экипажа - не сообщается.

Официальной информации о том, подтвердился ли у них вирус, тоже пока нет. Что касается России, то на сегодняшний день в нашей стране болезнь подтверждена у 20 человек, 17 из них побывали в Италии.

Накануне стало известно сразу о трех новых случаях, все они в Москве. Двое инфицированных госпитализированы в инфекционную больницу №1, еще один в медицинский комплекс в Коммунарке. Появилась также информация, что коронавирус обнаружили у гражданина России в Объединенных Арабских Эмиратах.

Дипломаты проверяют достоверность этих данных. Ранее в Эмиратах инфекцию подтвердили у наших спортсменов, которые являются участниками велогонки. Два финальных этапа соревнований были отменены.