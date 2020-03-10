Стратегическая высота: сирийские военные разминируют Эс-Салатор в Алеппо

Сирийские военные в провинции Алеппо начали разминировать высоту Эс-Салатор у автотрассы трассы М5, рядом с Серакабом. На этой высоте еще недавно находилось серьезное укрепление террористов, которые обстреливали магистраль и ближайшие населенные пункты.

«Операция по взятию этого укрепрайона готовилась две недели. Мы обстреливали бандитов из артиллерийских орудий и минометов так, чтобы они головы не могли поднять. Нам нужно было перебросить силы по ближайшей дороге, а она простреливалась боевиками - ее постоянно держал на прицеле снайпер. И все же у нас получилось взять их в окружение», - рассказал военнослужащий сирийской армии Мухаммед аль-Хамид.

Высота, на которой до войны находилось сирийское подразделение противовоздушной обороны (ПВО), была захвачена бандитами еще семь лет назад. С этой местности контролируется участок ключевой транспортной артерии Сирии - трассы М5, которая связывает Дамаск с Алеппо.

После освобождения, на господствующей высоте были найдены блиндажи и подземные тоннели. Террористы использовали, в том числе, самодельное оружие. Об этом говорит обнаруженный крупнокалиберный пулемет кустарного производства.

В настоящий момент сирийские саперы, которых обучали российские военные, начинают разминировать высоту и подходы к ней. Работы их ожидает много: повсюду находятся неразорвавшиеся боеприпасы. Несмотря на это, военнослужащие утверждают, что уже скоро на близлежащих полях можно будет выращивать сельхозкультуры.