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В России запатентовали систему передачи энергию из космоса на Землю

Тамара Астапенкова
05:37 10.03.2020
Предполагается, что данный способ позволит передавать электроэнергию в труднодоступные районы, где нет наземных линий электропередачи.
В России запатентовали систему передачи энергию из космоса на Землю
© Фото: pixabay

Ученые Московского радиотехнического института РАН получили патент на систему передачи энергии с орбитальной солнечной электростанции на Землю. Это следует из данных, опубликованных на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Способ заключается в том, что на высоте от 300 до 1000 километров необходимо развернуть космическую солнечную электростанцию. По мнению ученых, станция способна передавать накопленную в своих аккумуляторах энергию при помощи микроволн в тот момент, когда будет пролетать над приемным пунктом, расположенным на земле.

Предполагается, что данный способ позволит передавать электроэнергию в труднодоступные районы, где нет наземных линий электропередачи большой протяженности. Также запатентованная система позволит сократить использование углеводородного топлива, добыча и сжигание которого оказывают вредное влияние на биосферу.

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