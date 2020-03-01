Полицейский рейд: в московской кальянной задержали 70 человек

В Москве прошел полицейский рейд, в рамках которого были задержаны 70 человек. Задержание прошло в одной из кальянных, расположенных на Кутузовском проспекте.

Причины задержания сотрудниками МВД РФ не раскрываются. Известно, что все 70 человек будут доставлены в отделы полиции. По имеющейся информации, задержанных будут проверять на наличие наркотических веществ в крови.

На месте задержания работают полицейские. Они проводят опрос персонала кальянной, а также выполняют другие необходимые мероприятия.