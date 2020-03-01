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Полицейский рейд: в московской кальянной задержали 70 человек

Тамара Астапенкова
00:53 01.03.2020
По имеющейся информации, всех задержанных будут проверять на наркотики.
Полицейский рейд: в московской кальянной задержали 70 человек
© Фото: ТРК "Звезда"

В Москве прошел полицейский рейд, в рамках которого были задержаны 70 человек. Задержание прошло в одной из кальянных, расположенных на Кутузовском проспекте.

Причины задержания сотрудниками МВД РФ не раскрываются. Известно, что все 70 человек будут доставлены в отделы полиции. По имеющейся информации, задержанных будут проверять на наличие наркотических веществ в крови.

На месте задержания работают полицейские. Они проводят опрос персонала кальянной, а также выполняют другие необходимые мероприятия.

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