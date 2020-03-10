Роспотребнадзор открывает горячую линию для консультаций по защите прав потребителей

В среду, 11 марта, Роспотребнадзор откроет Всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей, говорится на сайте ведомства.

«В период до 31 марта специалисты территориальных органов Роспотребнадзора и Единого консультационного центра (ЕКЦ) проконсультируют граждан о правах потребителей и даже помогут составить претензии, а также исковые заявления в судебные органы», - уведомляет Роспотребнадзор.

Единый консультационный центр будет работать в круглосуточном режиме и принимать звонки по телефону 8 (800) 555-49-43, уточнили в ведомстве. Горячая линия открывается в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается 15 марта. В этом году праздник пройдет под девизом «Рациональный потребитель».

«Во всех регионах страны запланировано проведение уроков, лекций и семинаров потребительской грамотности для учащихся общеобразовательных, средних и высших учебных заведений, а также тематических конференций и “круглых столов”», - рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что проконсультироваться по любым вопросам, касающихся прав потребителей, можно еще по телефонам территориальных органов Роспотребнадзора, которые размещены на официальных сайтах.