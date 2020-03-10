Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Число погибших при обрушении отеля в Китае возросло до 18

Тамара Астапенкова
04:32 10.03.2020
Гостиница использовалась для временного размещения на карантин.
Число погибших при обрушении отеля в Китае возросло до 18

Число жертв обрушения здания семиэтажной гостиницы в городе Цюаньчжоу в восточной китайской провинции Фуцзянь увеличилось до 18 человек. Об этом сообщила китайская газета People's Daily.

«Число погибших возросло до 18 человек. Спасатели все еще ищут 12 человек, которые остаются в ловушке под завалами», - пишет издание в cвоем Twitter.

Обрушение здания отеля произошло еще вечером в субботу, 7 марта. Известно, что гостиница новая, введена в эксплуатацию летом 2018 года. Отель использовался для временного размещения на карантин граждан, имеющих тесный контакт с инфицированными коронавирусом.

По информации издания, в 80 номерах отеля жили люди, приехавшие из провинций Хубэй и Чжэцзян. После обрушения здания под завалами оказался 71 человек. Пока китайские власти не дают официальной информации о причинах обрушения нового здания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.03.2020, 05:49
Сотня специалистов и новое оборудование: в Алеппо восстановили крупный госпиталь
Дата09.03.2020, 10:20
Экипажи Ту-142 отработали воздушную дозаправку над Северным Ледовитым океаном: кадры из кабины
Дата09.03.2020, 07:33
Российский биатлонист Логинов может пропустить остаток сезона
Дата08.03.2020, 10:30
Технологии прорыва: в Минобороны рассказали о военных изобретателях и новых разработках
Дата09.03.2020, 12:43
Покоритель космоса: 86 лет назад родился первый в мире космонавт Юрий Гагарин
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:32 В стране и мире
Число погибших при обрушении отеля в Китае возросло до 18
04:14 В стране и мире
«Белый кролик»: назван новый способ кражи денег в интернете
03:44 В стране и мире
В Роструде рассказали о длинных выходных в мае
03:14 В стране и мире
США перебросили в Европу бомбардировщики B-2
03:04 В стране и мире
В Израиле ввели обязательный карантин для всех приезжающих
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Белый кролик»: назван новый способ кражи денег в интернете
Видео
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после выписки из клиники
Видео
Новосибирский «Терминатор»: мужчина, не испугавшийся огня из автомата, попал на видео
Актер из «Игры престолов» и «Звездных войн» скончался во Франции
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры приводят к проблемам с памятью
Видео
Бумага раздора: нешуточная схватка женщин за последний товар в магазине попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.