Число погибших при обрушении отеля в Китае возросло до 18

Число жертв обрушения здания семиэтажной гостиницы в городе Цюаньчжоу в восточной китайской провинции Фуцзянь увеличилось до 18 человек. Об этом сообщила китайская газета People's Daily.

«Число погибших возросло до 18 человек. Спасатели все еще ищут 12 человек, которые остаются в ловушке под завалами», - пишет издание в cвоем Twitter.

Обрушение здания отеля произошло еще вечером в субботу, 7 марта. Известно, что гостиница новая, введена в эксплуатацию летом 2018 года. Отель использовался для временного размещения на карантин граждан, имеющих тесный контакт с инфицированными коронавирусом.

По информации издания, в 80 номерах отеля жили люди, приехавшие из провинций Хубэй и Чжэцзян. После обрушения здания под завалами оказался 71 человек. Пока китайские власти не дают официальной информации о причинах обрушения нового здания.