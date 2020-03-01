Неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре и назвали их предателями родины

В Анкаре совершено нападение на сотрудников Sputnik Турция. Неизвестные ворвались к ним прямо в дома и обвинили в предательстве родины.

Об этом сообщает главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой (!) сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели родины, потому что работают на русских», - пишет она в своем паблике.

Симоньян также задалась вопросом о том, как личные данные далеко не самых публичных сотрудников стали известны третьим лицам. В отношении дальнейшего развития событий она ожидает реакции полиции на случившееся.