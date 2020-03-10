В Роструде рассказали о длинных выходных в мае

Россияне смогут насладиться следующими длинными выходными в мае, когда будут праздновать День весны и труда и День Победы. Первые каникулы продлятся с 1 по 5 мая, вторые - с 9 по 11 мая. Об этом рассказал заместитель главы Роструда Иван Шкловец.

«В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. Далее следует короткая рабочая неделя, которая продлится с 6 по 8 мая. В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно», – приводит РИА Новости слова Шкловец.

Продолжительность предпраздничных дней, которыми являются 30 апреля и 8 мая, сокращается на 1 час, уточнили в Роструде.

Летом у россиян будет одна сокращенная неделя, которая связана с празднованием Дня России 12 июня. Еще одна будет осенью в ноябре: День народного единства, отмечающийся 4 ноября, приходится на середину недели, напомнили в Роструде.