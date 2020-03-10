В Израиле ввели обязательный карантин для всех приезжающих

Власти Израиля ввели обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну граждан. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после совещания с представителями министерства здравоохранения страны.

«Мы приняли решение, что любой, кто въезжает в Израиль из-за границы, обязан пройти 14-дневный карантин. Это было сложное решение. Но оно необходимо для охраны общественного здоровья, что является приоритетной задачей», - написал Нетаньяху.

Решение о 14-дневной изоляции для граждан Израиля вступило в силу с вечера понедельника, 9 марта. Решение о карантине для въезжающих в страну иностранных граждан, начнет действовать через 72 часа. При этом иностранец должен будет доказать, что у него есть место, в котором он сможет провести две недели строгой изоляции. И только после предоставления необходимой информации, приезжего пропустят на территорию Израиля, пишет ТАСС.

По последним данным, в Израиле положительный тест на коронавирус имеют 42 человека. При этом на карантине находятся более 25 тысяч человек, которые вернулись домой из стран, входящих в «черный список». Речь идет о Китае, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее, Японии, Египта, Испании, Германии, Италии, Франции и других государствах.