США перебросили в Европу бомбардировщики B-2

США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit. Об этом говорится в пресс-релизе Европейского командования американских Вооруженных сил.

Боевые машины, число которых не указывается, в понедельник, 9 марта, прибыли с аэродрома в Миссури на авиабазу, расположенную на португальских Азорских островах. Они будут участвовать в учениях.

«Самолеты будут действовать на разных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования. Переброска стратегических бомбардировщиков позволяет членам экипажа ознакомиться с европейским театром и демонстрирует поддержку союзников и партнеров со стороны США», - следует из релиза.

В документе также сказано, что во время перелета над Атлантикой B-2 Spirit дозаправились в воздухе с помощью самолетов-заправщиков KC-10 Extender.